Voto Messico ucciso altro candidato

(Di domenica 2 giugno 2024) 18.50 Unalle elezioni locali nell' ovest delè statopoche ore prima che si aprissero le urne per il, in corso in tutto il Paese per eleggere il nuovo presidente: i candidati favoriti sono due donne. Israel Delgado, 35 anni, candidata a un incarico locale nello Stato del Michoacan, è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco vicino a casa sua, fa sapere la Procura. E' l'ultimo di una serie di personaggi politici uccisi durante una campagna elettorale particolarmente violenta: i morti sono una trentina.