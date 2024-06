Vivere a Gaza da privilegiati L’emancipazione di una moglie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Per Piper ambientarsi aè difficile. Si è recata lì con il marito Vivian, delegato svizzero del Comitato Internazionale della Croce Rossa (Cicr). Lui ha una missione da svolgere aiutando le persone nelle prigioni di. Piper, invece, si sente inutile in un contesto in cui non ha un ruolo se non quello della “” del delegato. Con L’Épouse (La, tradotto da Carlotta Bernardoni-Jaquinta e pubblicato in Italia lo scorso ottobre da Gabriele Capelli Editore) Anne-Sophie Subilia, autrice svizzero-belga, ha vinto il Premio svizzero di letteratura 2023. Scritto in terza persona, il romanzo di Subilia è asciutto e spiazzante. I nomi dei personaggi sono menzionati pochissime volte: diventano quasi due figure anonime, attraverso le quali vengono raccontate le condizioni dinel 1974, subito dopo la guerra del Kippur.