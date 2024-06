Ultim’ora Italia il verdetto condanna Spalletti | salterà l’Europeo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 2 giugno 2024) Pessime notizie per la Nazionalena in vista degli Europei. L’azzurrola competizione per un grave infortunio. A pochi giorni dall’inizio degli Europei in Germania arriva la peggior notizia possibile per la Nazionalena e per Luciano. Quando sembrava ormai tutto pronto per l’inizio della competizione che vedrà gli Azzurri provare a difendere la coppa, nella giornata di oggi Giorgio Scalvini ha riportato un grave infortunio al ginocchio. Le possibilità di recupero erano praticamente nulla e in questi minuti è arrivata la conferma: rottura del crociato e niente Europei. Scalvini salta gli Europei: rottura del crociato Nel pomeriggio si è tenuta tra Atalanta e Fiorentina la gara che ha ufficialmente chiuso la stagione di Serie A.