Ucraina | Zelensky ' con Austin discusse questioni chiave'

(Di domenica 2 giugno 2024) Il presidente ucraino Volodymyrha incontrato a Singapore il segretario alla Difesa americano Lloyd, con il quale ha "discusso" relative alla guerra con la Russia, come "il rafforzamento del sistema di difesa aerea dell'": lo ha reso noto questa mattina su X lo stesso leader ucraino. "Ho incontrato il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyda margine dell'IISS Shangri-La Dialogue. Abbiamo discusso le: le esigenze di difesa del nostro Paese, il rafforzamento del sistema di difesa aerea dell', la coalizione F-16 e la stesura di un accordo bilaterale sulla sicurezza - ha scritto-. Sono grato a POTUS (il presidente degli Stati Uniti, ndr) per aver preso un'importante decisione riguardo agli attacchi difensivi con armi americane sul territorio nemico per contrastare efficacemente i tentativi russi di espandere la zona di combattimento.