Summer Game Fest 2024 il trailer di presentazione dell’evento di Geoff Keighley con tanti giochi

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 2 giugno 2024)ha pubblicato l’immancabiledidella, mostrando in questo modo tutta una serie diche saranno protagonisti all’evento di apertura della maniazione, in programma lo ricordiamo alle ore 22:00 italiane di venerdì 7 giugno. Nello specifico sono questi i titoli presenti in questo nuovo video pubblicato dal presentatore: Astro Bot Alan Wake 2 Dragon’s Dogma 2 Black Myth: Wukong Hellblade 2 Phantom Blade 0 Stellar Blade Elden Ring Palworld Street Fighter First Descendant Metaphor Neva Helldivers 2 Star Wars Outlaws Batman VR Dragon Ball: Sparking! Zero Slitterhead Kingdom Come Deliverance 2 Hyper Light Breaker Palworld Sonic X Shadow Monster Hunter Wilds Ovviamente precisiamo che non tutti iinseriti in questo nuovotroveranno poi effettivamente posto all’internodidella, visto cheè solito inserire in questa tipologia di video anche i titoli che non godono di annunci specifici nel corso dello show.