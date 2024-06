Scontro col Tir | la vittima stava andando in ospedale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) GUBBIO – L’incidente avvenuto due giorni fa, venerdì 31 maggio, lungo la Pian d’Assino all’altezza dell’uscita di Torre Calzolari si è rivelato purtroppo mortale. Laè una donna eugubina di 77 anni (classe 1947): Anna Cappannelli Casoli, da tutti descritta come una donna dall’animo buono e generoso e di grande socialità, ricordata con affetto e rimpianto da amici e conoscenti, che insieme alla fede le hanno fornito l’aiuto per superare, nel corso della sua vita, la perdita della figlia Tiziana e del marito Aldo Casoli. I funerali della donna dovrebbero essere previsti per la giornata di mercoledì 5 giugno, ma c’è ancora da attendere la decisione ufficiale sulla data di restituzione della salma alla famiglia. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 11 dello scorso venerdì, e oltre alla Renault nera che guidava la signora è rimasto coinvolto anche un mezzo pesante, il cui conducente è uscito illeso.