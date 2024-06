Scalvini torsione al ginocchio contro la Fiorentina | a rischio l’Europeo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 2 giugno 2024) Nel match di recupero di Serie A tra Atalanta e, il difensore della Dea Giorgioè dovuto uscire dal campo dolorante. Ricordiamo che il classe 2003 figura tra i convocati dell’Italia per2024.esce dal campo zoppicando, aPare cheabbia avuto un problema alsinistro, con unainnaturale. Inizialmente in lacrime, lo staff medico lo ha scortato sottobraccio verso la panchina. Il difensore era molto dolorante, stando a quanto annunciato da Dazn a bordocampo. I compagni lo hanno accolto rincuorandolo, ma non è una buona notizia in vista degli Europei. Verrà valutato nelle prossime ore. I convocati dell’Italia La Figc ha diramato la lista dei convocati per il raduno in programma il 31 maggio.