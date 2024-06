Quando si gioca Sinner-Dimitrov al Roland Garros | data quarti di finale tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) Jannikaffronterà Grigoraididel, secondo Slam della stagione che va in scena sulla terra rossa di Parigi. Il tennista italiano tornerà in campo martedì 4 giugno (orario da definire) per incrociare il temibile bulgaro in un incontro che si preannuncia altamente spettacolare. Il fuoriclasse altoatesino sfiderà un rivale particolarmente rognoso e insidioso, in grado di mettere in difficoltà e battere diversi big del circuito. Jannikè reduce dal successo in quattro set contro il francese Corentin Moutet, rimontato dopo un primo parziale in cui si è vista la brutta copia del nostro portacolori. Il vincitore degli ultimi Australian Open, che nei turni precedenti aveva regolato Eubanks, Gasquet e Kotov con il massimo scarto, cercherà nuova gloria sul mattone tritato della capitale francese contro il 33enne, capace di sbarazzarsi di Kovacevic, Marozsan, Bergs e soprattutto Hurkacz.