Pioggia grandine e trombe marine per il 2 giugno

(Di domenica 2 giugno 2024) Erano anni che non si ricordava una parata ai via del Fori Imperiali con la: il maltempo ha colpito in questi giorni molte zone d'Italia non ha risparmiato la festa del 2, in particolare Toscana, Emilia Romagna e Puglia, con temporali,e grandinate. In attesa che da metà della prossima settimana arrivino, secondo le previsioni, il caldo e un primo vero assaggio d'estate. In particolare, un forte temporale si è improvvisamente abbattuto su Pisa nel pomeriggio e ha fortemente rallentato l'operatività dell'aeroporto, provocando allagamenti e disagi anche all'interno dell'aerostazione nella galleria commerciale. Cinque voli in arrivo sono stati dirottati su altri scali mentre alcune partenze hanno accumulato un paio d'ore di ritardo.