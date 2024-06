Piazza Garibaldi deserta | Ora servono risposte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Si apre una settimana cruciale per il cantiere diche in questi mesi è divenuto un ‘caso’ sempre più complicato e una matassa sempre più ingarbugliata da sbrogliare. Come abbiamo riferito, pochi giorni fa è stato sancito ufficialmente il ‘divorzio’ fra il Comune e il primo consorzio appaltante, e giovedì mattina l’impresa ha iniziato a smantellare il cantiere, rimuovendo le transenne e gli altri materiali: l’area dellaè stata riconsegnata al Comune nelle condizioni in cui si trova. Condizioni purtroppo piuttosto pietose: il cantiere è fermo dalla scorsa estate, quindi laora offre un paesaggio quasi spettrale, con sassi, polvere ed erbacce. Il sindaco Claudio Poletti ha assicurato che entro pochi giorni verrà designato il nuovo soggetto a cui saranno (ri)affidati i lavori, e dovrebbe trattarsi di un noto consorzio di Parma che si era classificato secondo nella graduatoria di due anni fa.