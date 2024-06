Peluches sparsi in centro per dire no alla guerra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Decine e decine di, in piazza Grande, davanti al sagrato del duomo, sotto i portici di via Emilia, in piazza Mazzini e davanti all’Accademia in piazza Roma. Hanno appeso al collo un biglietto: "sono qui per raccontare la storia del mio piccolo proprietario", la storia di una piccola vittima delle guerre in corso nel mondo, quelle spesso dimenticate e quelle - come il conflitto israelo-palestinese - che occupano le cronache quotidiane. Storie di bimbi palestinesi e di bimbi israeliani senza distinzione, storie vere di chi ha perso la vita sotto le bombe e gli attacchi di unadevastante. Così si è svegliato ieri mattina ildi Modena. A "dare la sveglia" un gruppo di giovani che hanno voluto sensibilizzare la cittadinanza attraverso una manifestazione che si sta replicando già in alcune città italiane.