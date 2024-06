Notte Rosa da impazzire Una ‘disco’ a cielo aperto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) D al 5 al 7 luglio prossimi, con la ’- Weekend Dance’, la Romagna si trasformerà nella più grande dance floor ad’Italia. Sarà dunque unanel segno del ballo – nelle sue mille forme ed accezioni, dai ritmi folk alla danza sportiva, dal country al liscio, dalla disco dance all’hip hop, dal rock al lindy hop, passando per il mondo del clubbing e delle discoteche – quella che porterà le province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara a scatenarsi fino all’alba in una grande festa lungo i 110 chilometri di costa, passando per le piazze delle grandi città della Riviera trasformate in gigantesche balere fino ai piccoli borghi. Il ballo inteso quindi come linguaggio universale, in grado di abbattere le barriere e di avvicinare le persone, che non fa distinzione tra generi e sonorità.