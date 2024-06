Nickelback | Dieci album in un concerto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024). E sai cosa ascolti. Per trent’anni il quartetto canadese ha dovuto difendersi dallo snobismo musicale che lo bollava come un fenomeno commerciale trasformandolo nel bersaglio preferito di quei media che, tournée dopo tournée, è riuscito ad ammansire come testimoniano le ottime recensioni del Get Rollin’ World Tour atteso oggi all’Unipol Arena. "Get Rollin’ è il nostro decimoe con così tanto repertorio undovrebbe durare 3-4 ore, ma cerchiamo di mantenerci entro limiti fisiologici" racconta in videocall il bassista Mike Kroeger, coprotagonista con il frontman Chad Kroeger (ex marito di Avril Lavigne) pure del docufilm Hate To Love:, uscito nelle sale a marzo per raccontare l’avventura umana e artistica della band di How you remind me, Photograph, Far away.