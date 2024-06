MotoGP GP Italia | il sorpasso di Bastianini su Marquez VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Il Gran Premio d’, andato in scena sulla pista del Mugello e valido per il settimo round del calendario, vede Eneacome uno dei grandi protagonisti di giornata. Il ducatista numero ventiré conquista la seconda posizione durante gli ultimi giri. Memorabile ilai danni di Marcche vale la terza posizione temporanea. Ottima mossa da parte dell’no, che ottiene un grande risultato. Ecco il: ? #RACE ? Perfect @PeccoBagnaia reigns supreme at Mugello! And it's a @ducaticorse 1-2 ?#nGP ?? pic.twitter.com/AD20EtRYsy —™? (@) June 2, 2024GP: ildisu) SportFace. .