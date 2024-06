Messico al voto sfida tra donne | la comunista nostalgica del ’68 contro l’imprenditrice di destra

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 2 giugno 2024) Ilalper storiche elezioni che porteranno all’elezione della prima presidente donna del Paese. In campola super favorita Claudia Sheinbaum (in alto a sinistra), l’ex sindaca di Città dele candidata della coalizione di sinistra guidata dal partito Morena del presidente uscente Andrés Manuel López Obrador, c’è infatti l’ex senatrice Xochitl Galvez, imprenditrice tech candidata dei tre partiti dell’opposizione di, tra i quali il Pri che ha governato ilper 71 anni. Quale che sia quindi il risultato che uscirà delle urne – con 99 milioni di elettori messicani chiamati a partecipare alle più grandi elezioni della storia del Paese, con 20mila incarichi a livello federale e locale in palio, compresi 128 seggi al Senato e 500 alla Camera – sarà una presidente donna ad assumere la guida della seconda economia dell’America Latina, che deve fare i conti con crescente violenza dei cartelli criminali, una crescita economica rallentata, una corruzione dilagante e una costante crisi migratoria.