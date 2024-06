Mara Venier chiude Domenica In | L’edizione peggiore di tutte…Il comunicato? Non lo rileggerei

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Sioggi,2 giugno, la quindicesima edizione diIn condotta da. Settantatré anni, la conduttrice sarà la padrona di casa anche il prossimo anno, ma questo appena finito, racconta in un’intervista a Il Messaggero, non è stato di certo il migliore. Anzi. “Se è stata una stagione difficile? Difficilissima – risponde – Ladi tutte quelle fatte fin qui“. Il motivo è illetto il giorno dopo la finale di Sanremo per il qualeè stata sommersa di critiche. “Ne ho sofferto tantissimo – racconta – Pensi che dopo Sanremo volevo andare a EuroDisney, a Parigi, con mio nipote e mia nuora. Avevo già prenotato tutto e all’ufficio stampa avevo solo chiesto i pass per saltare le file chilometriche, ma prima di partire mi hanno chiamato per dirmi che me li avrebbero dati ma non dovevo pubblicare sul mio profilo Instagram nostre foto scattate nel parco…È la cosa che mi ha ferita di più, infatti alla fine abbiamo rinunciato e siamo andati all’Acquario di Genova, che consiglio a tutti perché è un posto magico.