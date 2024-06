Manifesti addio Gli attacchini sostituiti dai post E pure dall’astensione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) Chissà se è leggenda o meno. Correva il 1992, 32 anni fa, quasi preistoria verrebbe da dire. Si votava per il rinnovo dei due rami del Parlamento: la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. L’appuntamento con le urne quell’anno era il 5 e il 6 aprile. Poche settimane prima, il 17 febbraio, i carabinieri avevano arrestato uno ’’oscuro’’ (fino a quei giorni lì), funzionario del Pio Albergo Trivulzio, Mario Chiesa, il cui nome divenne ben presto noto per la valanga che travolse i partiti politici con l’inchiesta chiamata “Mani pulite“. Ma in quel momento non era ancora esplosa in tutta la sua portata. Così la campagna elettorale procedeva come tutte quelle che l’avevano preceduta. L’ultima sera, ovvero il venerdì precedente all’apertura delle urne, un gruppo di giovani democristiani si diede appuntamento per affiggere alcuni