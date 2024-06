L’ultimo commosso viaggio del compagno Aurisicchio | i ricordi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 2 giugno 2024) Tempo di lettura: 4 minuti Una folla commossa e partecipata ha resosaluto all’onorevole Raffaele, già parlamentare, segretario dei Ds Irpini, Consigliere provinciale, coordinatore provinciale di Sinistra Italiana, venuto a mancare nella giornata di sabato 1 giugno. il rito funebre presso la Chiesa Madre di Santa Paolina: per l’occasione il Comune ha proclamato il lutto cittadino: “La scomparsa dell’on. Raffaeleaddolora tutta la comunità. Non solo perché ha portato in alto il nome del nostro paese, diventando il primo parlamentare nella storia di Santa Paolina, ma anche per le qualità personali che lo hanno sempre contraddistinto. Raffaele ha sempre testimoniato con la sua vita una vicinanza piena ai temi cari al sociale, spendendosi senza mai risparmiarsi per la nostra realtà e per l’intera Irpinia.