LIVE Musetti-Djokovic 5-7 2-4 Roland Garros 2024 in DIRETTA | break del serbo nel 2° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-ANDREESCU 4-2 Prima vincente! 40-15 In rete la risposta di, di rovescio sulla seconda. 30-15 Cambio lungolinea frettoloso e largo di. 30-0 Chiude con lo smash dopo il recupero ottimo della smorzata. 15-0 Super dritto lungolinea da fuori dal campo di. 4-1 Con la primarisolve un game complicato. A-40 Servizio e dritto del. Recupero che finisce largo da lontano. 40-40 Risposta profonda di dritto, errore di rovescio di. A-40 Prima vincente. 40-40 Che ingenuità di. Rovescio fantastico dal centro a sventaglio di, che poi gioca un’ottima smorzata ma un pessimo lob sul quale ilsmasha in bocca all’azzurro che ringrazia.