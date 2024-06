Le prime mosse del neo ds Catellani Mercato i gialli pensano alla difesa Dentro un centrale e due esterni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Si partirà d. Il nuovo Modena targato Bisoli esi sta cominciando a delineare, almeno a livello di idee. Detto in più occasioni che il centrocampo, con lo scontato riscatto di Simone Santoro, è un reparto che può considerarsi praticamente completo, saranno il reparto arretrato e quello offensivo quelli su cui il Modena lavorerà già dall’apertura del. Senza quella fretta che spesso è cattiva consigliera, come lo stesso neo ds Andreaaveva sottolineato il giorno della sua presentazione, e quindi quello estivo sarà unassolutamente ponderato per dare a Bisoli le pedine giuste. Si diceva della, dove saranno almeno tre gli innesti. Sicuramente un, che andrà ad affiancarsi ai confermati Zaro e Cauz, ed anche Pergreffi, che nelle ultime gare dello scorso campionato con Bisoli aveva ritrovato minutaggio e sicurezza, con tutta probabilità dovrebbe restare.