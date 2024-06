Le pillole di Polly | recensione di Tutto è meraviglia di Ann Napolitano

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 2 giugno 2024) “Noi quattro staremo insieme per sempre. Niente potrà mai separarci”. Questo dicono gli sguardi sicuri di sé e le espressioni serene del volto delle sorelle Padavano: Julia, Sylvie, Emeline e Cecelia. Quasi a voler ribadire il concetto, assistono ad una partita di basket in uno stadio gremito di studenti delle superiori tenendosi strettamente per mano. A dire il vero, poi, trovarle in un posto come quello è una cosa più unica che rara, perché prima di allora nessuna di loro aveva mai manifestato alcun interesse per un qualsivoglia sport. Forse, però, risolvere il mistero non è poi così difficile. Basta guardare le sorelle per rendersi conto che non stanno seguendo il gioco; piuttosto, non staccano di dosso gli occhi da un giocatore magrissimo, con in viso lo sguardo spaesato di chi non si sente all’altezza della situazione.