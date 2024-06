Kvaratskhelia il Psg gli ha offerto 7 milioni all’anno più bonus Il Napoli 4 milioni più 1 di bonus Schira

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 2 giugno 2024) L’offerta del Psg perè di 7più. L’ultima offerta delè di 4più. Lo scrive il giornalistasu X: “Il Psg haun contratto fino al 2029 (7più). L’ultima offerta delper il prolungamento è stata di 4più 1 difino al 2029. Conte e De Laurentiis vogliono tenere Kvara nonostante l’offerta del Psg. Discussioni in corso per provare a convincerlo e trovare un accordo“. #PSG have offered to Kvicha #a contract until 2029 (7M/year +es). Last #’s bid to extend was 4M/year + 1M ases until 2029. Conte and DeLaurentiis want to keep Kvara despite #Paris’ offer. Talks in progress to try to convince him and to reach a deal https://t.