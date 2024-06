Incidente sulla Tangenziale di Brescia schianto tra due auto | morto un uomo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) GraveSud di, nei pressi dell’uscita San Zeno, in direzione del Lago d’Iseo. Una seguito dellotra duemobili. Nonostante l’arrivo tempestivo dei mezzi di soccorso, per l’non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto. Non è chiara la dinamica dello scontro, ma è avvenuto domenica intorno alle 12.30, in un tratto piuttosto trafficato a quell’ora. Sul posto sono giunte duemediche e un’ambulanza, coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza: è possibile che al loro arrivo l’fosse già. Non sono state determinate, al momento, le condizioni del conducente, o dei passeggeri, dell’altro veicolo. Allertati anche i vigili del fuoco del comando die la polizia stradale, che dovrà fare luce sull’accaduto.