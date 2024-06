Ecco il Corpus Domini Torna la processione per le vie del centro E cambia la viabilità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) Questo intenso week-end empolese si concluderà oggi con la festa del. A partire dalle 17.30, infatti, si terrà per le vie cittadine la solenneaccompagnata dalla nuova banda del Cam di Empoli. Il percorso prenderà il via da piazza Farinata degli Uberti e proseguirà in Canto Pretorio, via Leonardo da Vinci, via Verdi, piazza Don Minzoni, via Roma, piazza della Vittoria, via del Giglio e Canto Guelfo per poi concludersi in piazza Farinata degli Uberti. Per permettere il regolare svolgimento dellasono necessarie alcune modifiche temporanee ae sosta. In particolare, dalle 18 alle 19.15 di oggi è prevista la temporanea sospensione della circolazione nelle strade interessate dal passaggio dei fedeli.