Come disdire l’abbonamento Sky in pochi passi | costi tempistiche ed eventuali penali

(Di domenica 2 giugno 2024) Sky è entrato prepotentemente nelle vite di milioni di italiani. Amanti di sport, cinema, serie tv, documentari, cartoni animati e tanto altro: il prodotto proposto dal colosso Sky è in grado di soddisfare le esigenze di tutti. Ma a quale prezzo? Negli anni idei vari pacchetti sono cresciuti molto e, bisogna dirlo, i vantaggi per i clienti affezionati – si pensi che Sky con questa denominazione esiste da quasi 20 anni – non sono poi così tanti. Al di là però del puro discorso economico, nel tempo questa piattaforma è diventata sempre più esclusiva. Piano piano, le offerte sono diventate poco chiare e le tariffe non così trasparenti; per non parlare poi dei servizi di assistenza Sky. Il risultato? In molti lamentano difficoltà nell'effettuare disdetta immediata delSky.