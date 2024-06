Chi è Daniele Orsato | a Euro 2024 si chiude la carriera dell’arbitro italiano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024)è un arbitroclasse 1975. Ha cominciato ad arbitrare nel 1993, ma ha fatto la sua prima presenza nel campionato di Serie A nel 2006 ed è un arbitro internazionale dal 2010. L’apice della sualo ha raggiunto durante la stagione 2019/2020 quando è stato designato come arbitro della finale di Champions League, giocata durante il mese di agosto a causa della pandemia di Covid-19. La partita tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco si è conclusa con la vittoria dei tedeschi per 1-0, grazie alla rete dell’attaccante francese, ex Juventus, Kingsley Coman. Chi è Marco Guida, l’arbitroconvocato aÈ stato il direttore di gara della semifinale giocata tra Argentina e Croazia durante gli ultimi Mondiali di calcio Qatar 2022 e vinta 3-0 dalla squadra capitanata da Lionel Messi, autore del gol che ha sbloccato la partita e premiato come miglior giocatore della competizione.