Anziana scippata in strada l’assalto in pieno giorno

(Di domenica 2 giugno 2024) Empoli, 2 giugno 2024 – E’ caccia serrata da parte dei carabinieri della compagnia di Empoli allo scippatore in bicicletta. Proprio in queste ore sono in corso le acquisizioni dei video della videosorveglianza cittadina che insiste nella zona del fatto, e le immagini potrebbero dare una svolta alle indagini in corso per dare un volto e un nome al responsabile dela un’. Fortunatamente lei, una signora del 1935, residente a Montelupo, pur nel grande spavento, è riuscita a non cadere a terra. Altrimenti, anche in ragione dell’età, avrebbe potuto procurarsi lesioni e finire in ospedale. L’episodio è avvenuto in via Masini, angolo via Rossini, a Empoli nella giornata di venerdì. Più precisamente intorno alle 10,50 del mattino, quando lo scippatore in sella a una bici – si apprende – si è avvicinato alla signora ed è riuscito a strapparle la catenina d’oro che portava al collo.