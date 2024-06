A che ora Arnaldi-Tsitsipas oggi in tv Roland Garros 2024 | programma 2 giugno e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) Domani, domenica 2, Matteoaffronterà Stefanos(testa di serie n.9) negli ottavi di finale del. Il ligure affronterà il giocatore greco nel secondo match previsto sul campo Suzanne Lenglen, il cuiinizierà alle 11.00. Una partita molto difficile per il tennista nostrano, al cospetto di un avversario vincitore in stagione del Masters1000 di Montecarlo e finalista di questo Slam due anni fa. LA DIRETTA LIVE DI(2° MATCH DALLE 11.00)ha però dimostrato di non avere alcun timore reverenziale contro tennisti più qualificati di lui. Nel terzo turno contro il russo Andrey Rublev (n.6 del mondo) l’ha ampiamente dimostrato. Matteo ha sciorinato una prestazione sugli scudi, tale da permettergli di regolare il moscovita in tre set e senza fare sconti.