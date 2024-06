Verdini è malato | sì per i domiciliari

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 1 giugno 2024) 21.02 Il tribunale di sorveglianza di Firenze ha concesso a Denisla detenzione domiciliare per 7 mesi, per motivi di salute. Lo riferisce il suo legale che specifica: "è a casa". Inizialmente nel carcere di Sollicciano,,73enne,per varie patologie era stato spostato al carcere di Pisa che ha un centro clinico. L'avvocato aveva evidenziato l'incompatibilità col carcere per l'ex banchiere ed ex senatore il 30 maggio al Tribunale di sorveglianza. Tre condanne definitive per, per bancarotta, fino al 2036.