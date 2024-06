Ultimo week end di tasse da lunedì liberi dal fisco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Questo è l'fine settimana dell'anno in cui gli italiani lavorano per ilil cui gettito, per il 2024 dovrebbe essere di 909,7 miliardi di euro. Dal 3 giugno, per la Cgia, scatta il cosiddetto "giorno di liberazione fiscale" un traguardo importante, anche se puramente simbolico. Ma il carico fiscale continua a gravare, sebbene quest'anno la 'pressione' sia destinata a scendere dello 0,4% rispetto al 2023. Per il 2024 sono stati necessari 154 giorni di lavoro (sabati e domeniche inclusi) per adempiere a tutti i versamenti fiscali. Rispetto al 2023, quest'anno ci "amo" dalun giorno prima, anche se da calendario sono due, poiché il 2024 è un anno bisestile. Se per coloro che lele pagano fino all'centesimo il "tax freedom day" è una scadenza idealmente da festeggiare, per chi, invece, non le paga o lo fa sporadicamente è un giorno come un altro.