Fonte : romadailynews di 1 giu 2024

Luceverde Roma ben trovati all’ascolto traffico regolare lungo la rete viaria intorno alla capitale disagi per un incidente all’interno della galleria della Nuova Circonvallazione all’altezza della Tiburtina Portonaccio in direzione Salaria possibili chiusure e deviazioni sul tratto Urbano della A24 chiuso l’accesso la tangenziale est verso via Salaria Provenendo da raccordo anulare uscita consigliata via Dei Fiorentini in zona Portonaccio per l’evento Aspettando l’estate divieto di transito al largo Antonio Beltramelli tra via dei Monti di Pietralata e via delle Cave di Pietralata fino alle ore 21 di questa sera possibili disagi nell’area circostante infine alle ore 14 manifestazione con corteo da Piazza Vittorio Emanuele II a piazzale di Porta Pia fino alle ore 9 disposte deviazioni per diverse linee del trasporto pubblico per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.

Traffico Roma del 01-06-2024 ore 08 | 30