Torna Qua la zampa! Cani protagonisti e si cercano volontari

(Di sabato 1 giugno 2024) Oggi pomeriggio al Centro Pertini, in via dei Salici 9, si terrà la seconda edizione "Qua la!", una giornata dedicata al migliore amico dell’uomo che vedrà diverse iniziative susseguirsi nel corso della giornata. La manifestazione si apre alle 16 e si concluderà alle 20. Il programma prenderà il via con la sfilata diorganizzata dalla Protezione animali di Legnano, l’organizzazione presieduta da Nelly Legnani, e con sede in via Don Lorenzo Milani. A seguire una dimostrazione di "Pet therapy", a cura della sezione cittadina della Protezione civile. Quindi toccherà alle attività propriocettive e problem solving, proposte da Antonella Garavaglia (istruttrice cinofila), Emanuele Fugazza (educatore cinofilo) e Serena Croci (educatrice cinofila).