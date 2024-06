Torna l’Estate popolare Oltre 100 show e laboratori in quattordici quartieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Estate, edizione numero 5. Domani l’anteprima nel cuore della città, al parco Santa Maria, poi fino a settembre più di 100 spettacoli ea cielo aperto in 14. Tutto a ingresso libero. Si riconferma anche per il 2024 il progetto di Acer e Comune di Reggio - assessorato alla casa, col sostegno di Iren. Il cartellone è progettato in collaborazione con Arci, Associazione 5T, Cinqueminuti, Circolo Arci Picnic, Compagnia del Buco, Dinamico Festival, Galline volanti, Natiscalzi DT, Teatro dell’Orsa, e col supporto di biblioteche, associazioni, case di quartiere e circoli diffusi su 14. Novità di quest’anno, domani un’anteprima in centro in collaborazione con via Roma Zero. "Una rassegna diffusa, interamente gratuita e pensata per un pubblico di tutte le età, che si propone di raggiungere le fasce di popolazione più fragili in termini di stabilità economica – ha detto Marco Corradi, presidente di Acer –.