Tensioni al derby del Valdarno | interventi e provvedimenti dopo il match tra Montevarchi e Sangiovannese

(Di sabato 1 giugno 2024) L’8 ottobre 2023, lo stadio Brilli-Peri diha ospitato il tanto attesodeltra, valido per il campionato di Serie D girone E. L’incontro, già noto per la storica rivalità tra le due tifoserie, è stato segnato da momenti di forte tensione sia prima chela partita. Per prevenire scontri fisici tra i tifosi, è stato predisposto un servizio di ordine pubblico specifico. Nonostante ciò, si sono verificati lanci di artifizi pirotecnici non autorizzati e tentativi ripetuti da parte di entrambe le tifoserie di forzare il cordone di sicurezza costituito da poliziotti e carabinieri. Gli agenti sono riusciti a evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, mantenendo separati i gruppi rivali e prevenendo scontri diretti.