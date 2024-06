Spagna Righeira e De Piscopo Sarà un’estate tutta in musica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) L’estate valdarnese è già calda. Sale l’attesa in vista della prossima edizione di Una Notte a Terranuova prevista per venerdì 14 giugno, che quest’anno vedrà salire sul palco di piazza della Repubblica l’insolita coppia formata da Ivanae Johnson. Si accende dunque la stagione degli spettacoli dal vivo che lo scorso anno, dopo lo stop imposto dalla pandemia, ha visto esplodere la vallata di eventi culturali con stelle delladi primissimo piano. Ad inaugurare la stagione estiva, come di consueto, la città di Poggio, che ogni anno nel mese di giugno propone una notte bianca all’insegna dello spettacolo e del buon cibo. Nella scorsa edizione toccò a Cristina D’Avena e ai Gem Boy infiammare la piazza principale del paese, stavolta saranno due icone della dance anni Ottanta a cercare di ottenere il bis, facendo un salto indietro nel tempo di quarant’anni.