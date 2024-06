So cosa hai fatto svelata la data d’uscita del sequel

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 1 giugno 2024) La Sony Pictures ha recentemente reso nota ladeldi Sohai, a distanza di 27 anni dal primo capitolo. La pellicola, da intendere comerevival, riporterà sul grande schermo il cult del 1997, a distanza di quattro anni dalla serie reboot, cancellata dopo una sola stagione. Gli Anni Novanta hanno dato i natali a diverse saghe horror di successo, tra le quali è impossibile non citare Sohai(I Know What You Did Last Summer). Nata sulla falsariga di Scream di Wes Craven, la prima pellicola del franchise è nata come adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Lois Duncan del 1973. Diretto da Jim Gillespie, il film ha come protagonisti Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe e Freddie Prinze Jr.