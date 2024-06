Servizi ai bambini la Maremma si scopre piena di opportunità per i più piccoli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Grosseto, 1 giugno 2024 – Se per i giovani e gli anziani la provincia di Grosseto non offrea sufficienza, per i piùla storia è un po’ diversa, in meglio per fortuna. La qualità della vita di, giovani e anziani è una classifica annuale ed è giunta alla quarta edizione. Questa ricerca è stata esposta in occasione dell’ultima edizione del Festival dell’Economia e permette di valutare, provincia per provincia (ne sono state esaminate 107), irivolti ai tre target generazionali più fragili e insieme strategici. Per iailasi posiziona al 36esimo posto, meglio del 2023 quando si fermò alla 49° posizione. Per determinare il posizionamento finale sono stati presi in considerazione 12 indicatori.