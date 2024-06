Sassuolo La Primavera vince lo scudetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Il felice, si fa per dire, paradosso neroverde, vuole la prima squadra che retrocede in Serie B e lacampione d’Italia. Succede, è successo: al resto penseranno Carnevali e Palmieri, quanto è accaduto è giusto le festeggino, oltre che i due già citati, quanti hanno spinto laneroverde oltre se stessa. In primis il tecnico Emiliano Bigica, autore di un miracolo che resterà, e poi degli altri che hanno fatto del, arrivato di rincorsa al suo secondo playoff, la squadra che ha eliminato tutti quelli che sembravano più forti. Atalanta, Inter e quella Roma mortificata ieri in coda a partita perfetta. La gara la fa la Roma, ma solo in avvio, quasi a rivendicare quel primato che ne fa, o ne farebbe, la favorita per il tricolore in palio al Viola Park.