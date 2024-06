Rugby Seven | a Madrid decise le semifinali del SVNS

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) Si è disputata oggi la seconda giornata dell’ultimo atto delle2024, il tour mondiale diche vede al via le otto migliori formazioni al mondo. È il primo anno dove l’ultimo atto del torneo è una vera e propria finale a 8. E oggi si sono concluse le partite della fase a gironi e si sonoleste sia nel torneo maschile sia in quello femminile. Nella pool A maschile si parte con la vittoria dell’Australia sulla Gran Bretagna per 19-14 e australiani che restano aggrappati alla speranza di andare in semifinale. Secondo successo, invece, per l’Argentina che supera anche la Francia per 26-12 e prenota un posto in semifinale. Nell’ultimo giro di match di giornata soffre e rischia la Francia, ma alla fine riesce a imporsi per 17-12 sulla Gran Bretagna e a restare in corsa per le, con tutto che si deciderà nell’ultimo match.