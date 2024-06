Protagonista di Amici critica Fedez e il suo nuovo singolo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 1 giugno 2024) Molti pensavano ad una revenge song, ma alla finecon il suoha lanciato tiepide shade allezie della sua ex, più che a Chiara stessa. Eppure il pezzo ha suscitato comunque scalpore e ha diviso il pubblico: da una parte chi lo apprezza e sostiene anche la libertà di Federico di rilasciare brani in cui parla del “suo privato”, dall’altra chi pensa che avrebbe potuto evitare. E tra i critici c’è anche unadidi Maria.ed Emis Killa cantano il loro“Sexy Shop” al Centrale del Foro Italico di Roma per #radiozetaFHL24.? pic.twitter.com/5oKrkdELDk — With Love Music (@WithLoveMusic) May 31, 2024 Unadicontro ildi. Anna Pettinelli ieri è stata ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 e ha espresso le sue perplessità su Sexy Shop.