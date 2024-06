Musica in lutto la cantante trovata morta in casa

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 1 giugno 2024)sotto choc per la scomparsa della. La famiglia avrebbe tentato di contattarla più volte nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 maggio 2024. Poi visto che la donna non rispondeva al telefono, i familiari sarebbero andati insua. Intorno alle 6 del mattino, hanno trovato lanel letto priva di vita. Sulla vicenda è in corso un’indagine, nella quale sarebbero coinvolti i genitori della vittima e alcuni suoi collaboratori. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Kate Middleton, la notizia è inaspettata: cosa succede Leggi anche: Ragazzi dispersi, quali sono le speranze di trovarli Djidja Cardoso: cos’è successo allabrasiliana Djidja Cardoso è stataalle 6 del mattino dello scorso mercoledì 29 maggio 2024, nella suaa Cidade Nova, in Manaus, nel nord ovest del Brasile.