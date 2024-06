Moto2 GP Italia | griglia di partenza e risultati qualifiche pole di Roberts

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Ledidel Gran Premio d’vanno in scena sulla pista del Mugello nel primo pomeriggio. La sessione inizia con il Q1, che consegna quattro pass per il Q2 e a staccarli sono Alcoba, Binder, Ramirez e van de Goorbergh. Al via del Q2, arriva la notizia di un grande colpo di scena: Aldeguer non scenderà in pista a causa di un persistente dolore al collo. Laposition va nelle mani di, con Garcia secondo e Lopez a chiudere la prima fila.J. (Onlyfans American Racing Team) Garcia S. (MT Helmets MSI) Lopez A. (SpeedUp Racing) Gonzàlez M. (Qjmotor Gresini) Binder D. (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) Ramirez M. (Onlyfans American Racing Team) Pasini M. (SpeedUp Racing) Chantra S. (IDEMITSU Honda Team Asia) Canet A.