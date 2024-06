LIVE Paolini-Andreescu Roland Garros 2024 in DIRETTA | programma in ritardo causa pioggia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DJOKOVIC NON PRIMA DELLE 20.15 13:15 Ben ritrovati amici di OA Sport nellascritta di. Come un imperdibile rituale laè tornata a far capolino in quel di Parigi. Sul Court Mathieu da pochi minuti era in corso il terzo set della sfida tra la cinese Zheng e la russa Avanasyan. Gioco sospeso almeno fino alle 14.15. Ricordiamo che l’azzurra scenderà in campo dopo la prosecuzione di Hurkacz-Shapovalov. Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di terzo turno deltra Jasminee la canadese Bianca Vanessa. Primo confronto diretto tra le due giocatrici, con la vincente della sfida che troverà agli ottavi di finale una tra la cinese Qinwen Zheng e la russa Elina Avanesyan.