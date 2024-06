Lite a Pescara | accoltellato è grave

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 1 giugno 2024) 21.52 Un uomo è statoed è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. E' accaduto vicino a un bar in via Nazionale Adriatica Nord. Colpito all'addome, l'uomo, 39 anni, è stato soccorso dal 118e trasportato in ospedale in codice rosso. Anche il presunto aggressore, coetaneo, è in ospedale a Chieti: è rimasto ferito, ma in modo più lieve. Non si conoscono i motivi all'origine della. Entrambi gli uomini sono già noti alle forze dell'ordine.