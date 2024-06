Le ricerche dei tre ragazzi dispersi nel fiume Natisone | Individuato il segnale di un cellulare Forse bloccati nelle anse

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 1 giugno 2024) Sono ancorai tretravolti dalla piena dela Premariacco, fra Udine e il confine sloveno. Lesono riprese stamattina con gli elicotteri e con i droni della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. I soccorritori hanno intercettato ildeldi uno dei. I tre hanno raggiunto a piedi un isolotto di ghiaia al centro del. Poi l’acqua è salita e sono rimasti. Un video li riprende abbracciati per non farsi portare via dalla piena. I vigili del fuoco hanno tentato di salvarli lanciandogli una corda dall’alto, che inon sono riusciti ad afferrare. Poi sono scomparsiacque. Si tratta di tre giovani: una 21enne residente in Friuli, una sua amica di 23 anni di origini rumene e un suo connazionale di 25.