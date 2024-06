Il Paradiso delle Signore 9 Farnesi triste per l’assenza nel cast di Tersigni | ‘Manca un amico’

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 1 giugno 2024) Il 27 maggio 2024 hanno preso ufficialmente il via le riprese della nona stagione de Il, la fortunata soap opera della rete ammiraglia Rai che tornerà su Rai 1 a settembre 2024, con la messa in ondanuove puntate. Robertoin una storia postata su Instagram ha fatto sapere di sentire la mancanza del suo collega Alessandro, interprete di Vittorio Conti, che non prenderà parte ai nuovi episodi dello sceneggiato. Il, Robertoperneldi AlessandroRobertoin questi giorni su Instagram ha postato una storia, esternando la mancanza di Alessandro(interprete di Vittorio Conti nella soap Il) suo amico e collega che in occasione della nona stagione della soap, non sarà presente nel: “Si comincia con grandezza, perché oltre che un professionista manca un amico”.