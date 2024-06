Fonte : tpi di 1 giu 2024

Diverse persone sono rimaste ferite oggi in una sparatoria scoppiata nel quartiere di Eilpe, a Hagen, nel land del Nord Reno-Westfalia, in Germania, dove secondo le autorità locali è in corso una “vasta” operazione di polizia alla ricerca di un sospettato La polizia della città tedesca, che dista quasi 30 chilometri da Dortmund e conta circa 180mila abitanti, ha fatto sapere che la sparatoria è avvenuta nella zona della Hochstrasse, dove un numero imprecisato di persone sono rimaste ferite.

Germania sparatoria in un sobborgo di Hagen | diversi i feriti