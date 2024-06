Conte al Napoli like del centravanti sui social | indizio sull’erede di Osimhen? FOTO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 1 giugno 2024) Ilcerca il prossimo: arriva l’da parte del possibile nuovo numero 9 del club azzurro. Aurelio De Laurentiis è alla ricerca del prossimo numero 9 delper rimpiazzare Victor. La punta nigeriana andrà via nel corso della prossima finestra di mercato estiva in cui un club, probabilmente inglese o il PSG, pagherà la clausola rescissoria da 130 milioni di euro. L’ex Lille lascerà un vuoto non indifferente che dovrà essere colmato da uncapace sin da subito di far la differenza. Il progetto di ricostruzione azzurra deve ripartire da giocatori validi per farsì che iltargatopossa immediatamente essere la vera outsider del campionato, dato che non giocherà le coppe europee. Tra i principali indiziati c’è l’attaccante che ha incantato l’intera Europa nel corso della stagione 2023/24: Viktor Gyokeres.