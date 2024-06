Come e quando lavare le borracce | Non vanno mai solo sciacquate!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di sabato 1 giugno 2024)le: Nonmai! La borraccia è un oggetto indispensabile, prima si utilizzavaal mare o per scampagnate all’aria aperta, oggi invece, viene utilizzata molto più spesso. la borraccia è un’ottima soluzione per abbattere il consumo della plastica ed è sicuramente molto più funzionale ed igienica. Per avere sempre a disposizione una borraccia pulita e disinfettata, è necessario lavarla correttamente. Non puoi fare una semplice sciacquata, ma devi pulirla accuratamente, in modo da evitare la formazione di batteri, funghi e muffe. Ecco alcuni consigli sufare.le: Nonmai! Borraccia in acciaio: puoi lavarla in questo modo Percorrettamente la tua borraccia in acciaio inossidabile, puoi facilmente riporla in lavastoviglie.