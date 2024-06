Cacceremo i leninisti dalle città via dalla Puglia via dall’Italia | la promessa di Adriana Poli Bortone dal palco di FdI – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 1 giugno 2024) «nostre»: questa è l’inaspettatadell’ex ministra, oggi candidata per il centrodestra alle amministrative di Lecce. Che ha aggiunto: «Voglio cacciare inostre, da Lecce,e dall’Europa».ha parlato dalinstallato a Piazza del Popolo, a Roma, in occasione del comizio organizzato dal partito di Giorgia Meloni per la chiusura della campagna elettorale per le Europee. Un’occasione in cui la stessa premier si è duramente scagliata contro l’opposizione a sinistra, colpevole a suo dire di «usare l’Europa per impedire a un governo scelto democraticamente dagli italiani di realizzare il programma votato. Sono abituati a cercare il soccorso esterno contro chi non condividono in patria».